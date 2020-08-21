США офіційно звернулися в ООН за відновленням санкцій проти Ірану

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США вважають, що Іран порушив зобов'язання в рамках ядерного угоди

Держсекретар США Майкл Помпео офіційно повідомив Раду безпеки ООН про ініціативу Вашингтона щодо відновлення санкцій ООН проти Ірану. Він передав лист представнику Індонезії Діану Джані, який зараз головує в РБ ООН.

Про це Помпео написав на своїй сторінці в Twitter.

За словами Держсекретаря США, Іран значною мірою не виконує зобов'язання в рамках ядерного угоди.

Як повідомляє Reuters, в листі в ООН Помпео заявив, що Іран порушив багато з основних обмежень угоди. При цьому держсекретар США не визнав, що велика частина іранського "невиконання" настала тільки після того, як Вашингтон відмовився від угоди.

Зокрема Помпео заявив про перевищення Іраном ліміту на збагачення урану (вище 3,67%) і накопиченні запасів збагаченого урану понад установлене в угоді обмеження в 300 кг.

У свою чергу міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф направив в ООН лист, до якому заявив, що Вашингтон не має права задіяти механізм "повернення" (до санкцій, - ред.), Оскільки він більше не є стороною пакту.

"Прагнення США відновити санкції ООН проти Ірану матиме небезпечні наслідки. Тепер настала черга міжнародного співтовариства протистояти незаконному натиску Сполучених Штатів", - йдеться в листі Заріфа.

Відзначимо, що адміністрація президента США Дональда Трампа відмовилася від ядерної угоди з Іраном, яка була покликана перешкодити Тегерану розробити ядерну зброю, частково аргументуючи це тим, що обмеження на ядерну діяльність Ірану були недостатніми.

Нагадаємо, що Трамп заявив про намір відновити практично всі санкції ООН проти Ірану, дію яких раніше було призупинено.

Раніше Рада безпеки ООН відхилила проєкт резолюції США про продовження збройового ембарго проти Ірану, термін його дії закінчується 18 жовтня.