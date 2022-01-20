UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США одобрят Турции закупку истребителей F-16, чтобы усилить НАТО в Черном море, - СМИ

Автор: Мария Кучерявец

Соединенные штаты Америки могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16. Решение может быть принято с целью усиления НАТО в акваториях Эгейского и Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Отмечено, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США по продаже F-16.

"Мы можем закупить F-16", - сделал заявление Эрдоган.

Отмечено, что стороны провели встречи как в Анкаре, так и в Вашингтоне.

"Есть информация, что США могут одобрить запрос Турции на закупку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Причиной одобрения является оснащение своих союзников НАТО против растущей угрозы на Черном море", - сообщают СМИ.

Напомним, недавно НАТО направило военный корабль и усилило присутствие в Балтийском море.

Также РБК-Украина писало, что Госдеп США разрешил трем странам Балтии передать Украине американское оружие.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиТурцияНАТОЧерное море