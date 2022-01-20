США одобрят Турции закупку истребителей F-16, чтобы усилить НАТО в Черном море, - СМИ

Отмечено, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его американский коллега Джо Байден пообещал ему приложить все усилия, чтобы убедить сенат США по продаже F-16.

"Мы можем закупить F-16", - сделал заявление Эрдоган.

Отмечено, что стороны провели встречи как в Анкаре, так и в Вашингтоне.

"Есть информация, что США могут одобрить запрос Турции на закупку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Причиной одобрения является оснащение своих союзников НАТО против растущей угрозы на Черном море", - сообщают СМИ.

Напомним, недавно НАТО направило военный корабль и усилило присутствие в Балтийском море.

Также РБК-Украина писало, что Госдеп США разрешил трем странам Балтии передать Украине американское оружие.