США схвалять Туреччині закупівлю винищувачів F-16, щоб посилити НАТО в Чорному морі, - ЗМІ

Зазначено, президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що його американський колега Джо Байден пообіцяв йому докласти всіх зусиль, щоб переконати сенат США з продажу F-16.

"Ми можемо закупити F-16", - зробив заяву Ердоган.

Зазначено, що сторони провели зустрічі як в Анкарі, так і у Вашингтоні.

"Є інформація, що США можуть схвалити запит Туреччини на закупівлю 40 винищувачів Block 70 F-16 та 80 комплектів для модернізації Block 70. Причиною схвалення є оснащення своїх союзників НАТО проти зростаючої загрози на Чорному морі", - повідомляють ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно НАТО направило військовий корабель і посилило присутність в Балтійському морі.

Також РБК-Україна писало, що Держдеп США дозволив трьом країнам Балтії передати Україні американську зброю.