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Страны Балтии из-за России хотят увеличить численность войск НАТО на своей территории

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Среда 12 января 2022 20:40
Страны Балтии из-за России хотят увеличить численность войск НАТО на своей территории Фото: премьер-министр Эстонии Кайя Каллас (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Валерия Полищук

Страны Балтии ведут переговоры с союзниками по НАТО о расширении военного присутствия на своей территории. В частности, для сдерживания России.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Конечно, мы обсуждаем с нашими союзниками возможность увеличения их присутствия здесь, чтобы действовать в качестве сдерживающего фактора", - заявила она, не сообщив подробностей.

При этом она добавила, что у стран Балтии есть свои опасения.

Каллас подчеркнула, что увеличение численности существующих подразделений является возможным.

По ее словам, Запад может вести конструктивные переговоры с Москвой, но при этом должен дать понять Кремлю, что в случае эскалации ситуации в Украине придется заплатить высокую цену в виде экономических санкций.

"Я думаю, что мы не должны попадать в ловушку, обсуждая, что Запад мог бы сделать, потому что Запад не сделал ничего плохого. Запад не формировал военные группы для нападения на Россию", - добавила премьер Эстонии.

Отметим, что подразделения НАТО были размещены в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Россия оккупировала Крым в 2014 году. В каждом из них насчитывается чуть более 1 000 военнослужащих.

Напомним, Дания решила направить фрегат и истребители в Балтийское море, чтобы укрепить безопасность в регионе.

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