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В США одобрили продажу ракет трем военным союзникам

Новости » Политика    18.05.2019 - 10:12
В США одобрили продажу ракет трем военным союзникам
Иллюстративное фото (Defense News)

Оружие будут продавать Южной Корее, Японии и Канаде

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) принял решение о продаже оружия Южной Корее, Японии и Канаде на более 1 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News .

Согласно решению Госдепа, Канада получила разрешение на покупку 425 легких конверсионных комплектов MK 54 общей стоимостью 387 млн долларов. Южная Корея закупит 94 ракеты SM-2 Block IIIB на 313,9 млн долларов.

Кроме того, Япония получила разрешение на закупку 160 ракет средней дальности AIM-120C-7 на 313 млн долларов.

Отмечается, что в течение 30 дней Конгресс США должен принять военные контракты о продаже оружия.

Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что в следующем году Вашингтон увеличит военную помощь Украине. Военная помощь должна увеличиться как по линии Пентагона, так и Госдепа. Речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержку Министерства Украины по делам ветеранов, а также ряд программ реформирования.

Ранее, комитет по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса утвердил проект закона, который предусматривает 445,7 млн долларов для поддержки Украины по линии Государственного департамента США, Агентства США по международному развитию (USAID) и причастных структур.

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