США намерены увеличить военную помощь Украине в следующем году, - Чалый

Фото: Валерий Чалый (УНИАН)

Помощь окажут как по линии Пентагона, так и Госдепартамента

Бюджетные проекты Соединенных Штатов на следующий год, которые сейчас рассматривает Конгресс, предусматриваютувеличение поддержки Украины в оборонной сфере по сравнению с текущим годом. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Чалого, в следующем году должна увеличиться помощь как по линии Пентагона, так и Госдепартамента.

"Сейчас рассматривается вопрос, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в Конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента", - отметил дипломат.

Он уточнил,что речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, поддержку Министерства Украины по делам ветеранов, а также ряда программ реформирования.

"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году – более $700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", - отметил Чалый.

Он подчеркнул, что повестка дня двустороннего партнерства Украины и США является очень интенсивной как в сфере военно-технической помощи, так и в плане поддержания территориальной целостности и суверенитета нашей страны через усиление санкционной политики.

Напомним, комитет по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса утвердил проект закона, который предусматривает 445,7 млн долларов для поддержки Украины по линии Государственного департамента США, Агентства США по международному развитию (USAID) и причастных структур.