ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Комитете США утвердили законопроект с $445 млн поддержки Украине

Новости » Политика    17.05.2019 - 05:44
В Комитете США утвердили законопроект с $445 млн поддержки Украине
люстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержанный Сенатом и подписан президентом США

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса утвердил проект закона, который предусматривает 445,7 млн долларов для поддержки Украины по линии Государственного департамента США, Агентства США по международному развитию (USAID) и причастных структур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США на официальной странице в Facebook.

Определена сумма предусматривает, в том числе, помощь Украине в сфере обороны в размере 115 млн долларов по программе “Международное военное финансирование”.

При этом, как подчеркнули в дипломатическом представительстве, документ "запрещает выделение средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территорией Украины".

В то же время, Комитет рекомендовал Госдепартамента США и Агентству международного развития США продолжать взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, в помощи вновь созданному Министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержанный Сенатом и подписан Президентом США.

Ранее сообщалось, что подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета Пентагона на 2020 год по 250 млн долларов для Украины.

США ввели новые санкции против России В МИД Ирана ответили на санкции США
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь