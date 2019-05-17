В Комитете США утвердили законопроект с $445 млн поддержки Украине

люстративне фото (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Законопроект должен быть одобрен полным составом Палаты представителей, поддержанный Сенатом и подписан президентом США

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса утвердил проект закона, который предусматривает 445,7 млн долларов для поддержки Украины по линии Государственного департамента США, Агентства США по международному развитию (USAID) и причастных структур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в США на официальной странице в Facebook.

Определена сумма предусматривает, в том числе, помощь Украине в сфере обороны в размере 115 млн долларов по программе “Международное военное финансирование”.

При этом, как подчеркнули в дипломатическом представительстве, документ "запрещает выделение средств американской помощи на финансирование действий, связанных с признанием суверенитета России над Крымом или любой другой территорией Украины".

В то же время, Комитет рекомендовал Госдепартамента США и Агентству международного развития США продолжать взаимодействие с Украиной в реализации программ реабилитации и адаптации украинских военных, в помощи вновь созданному Министерству по делам ветеранов Украины, а также в дальнейшем развитии борьбы с кибер-угрозами со стороны РФ.