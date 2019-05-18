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У США схвалили продаж ракет трьом військовим союзникам

Новини » Політика    18.05.2019 - 10:12
У США схвалили продаж ракет трьом військовим союзникам
Ілюстративне фото (Defense News)

Зброю будуть продавати Південній Кореї, Японії та Канаді

Державний департамент Сполучених Штатів Америк (США) ухвалив рішення про продаж зброї Південній Кореї, Японії та Канаді на понад 1 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News .

Згідно з рішенням Держдепу, Канада отримала дозвіл на купівлю 425 легких конверсійних комплектів MK 54 загальною вартістю 387 млн доларів. Південна Корея закупить 94 ракети SM-2 Block IIIB на 313,9 млн доларів.

Крім того, Японія отримала дозвіл на закупівлю 160 ракет середньої дальності AIM-120C-7 на 313 млн доларів.

Зазначається, що впродовж 30 днів Конгрес США повинен ухвалити військові контракти про продаж зброї.

Нагадаємо, раніше посол України в США Валерій Чалий заявив, що наступного року Вашингтон збільшить військову допомогу Україні. Військова допомога повинна збільшитися як по лінії Пентагону, так і Держдепу. Йдеться про військово-технічну допомогу, включно з летальною зброєю оборонного характеру, підтримку Міністерства України у справах ветеранів, а також низки програм реформування.

Раніше, комітет з асигнувань Палати представників американського Конгресу затвердив проект закону, який передбачає 445,7 млн доларів підтримки для України по лінії Державного департаменту США, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і причетних структур.

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