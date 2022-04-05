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США одобрили продажу Болгарии истребителей F-16

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Вторник 05 апреля 2022 03:25
США одобрили продажу Болгарии истребителей F-16 Фото: истребитель F-16 (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Государственный департамент США одобрил продажу Болгарии до восьми истребителей F-16 и сопутствующего оборудования на сумму 1,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные лица США заявили, что соглашение о продаже самолетов не было напрямую связано с вторжением России в Украину, которое побудило Киев обратиться к странам, имеющим истребители МиГ российского производства, включая Болгарию, чтобы передать их для использования в борьбе с РФ.

Источник, знакомый с этим вопросом, заявил, что продажа не имеет отношения к войне в Украине, поскольку является частью многолетних усилий Болгарии по модернизации и обновлению своих военно-воздушных сил и улучшению оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

По данным другого источника, данные самолеты будут нового производства, поэтому они не будут готовы к поставке в течение трех-четырех лет.

По словам Пентагона, запрос Болгарии включал покупку 4 истребителей F-16 C Block 70; 4 истребителей F-16 D Block 70; 11 двигателей; 11 улучшенных генераторов программируемых дисплеев; и 11 масштабируемых радаров с подвижным лучом AN / APG-83 с активной решеткой с электронным сканированием (AESA).

Напомним, в Харьковской области ВСУ сбили истребитель российских оккупантов.

Мы также писали о том, что на Россию подают в суд на 3,5 млрд долларов за захваченные самолеты.

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