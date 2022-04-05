США схвалили продаж Болгарії винищувачів F-16
Державний департамент США схвалив продаж Болгарії до восьми винищувачів F-16 і супутнього обладнання на суму 1,6 мільярда доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Офіційні особи США заявили, що угода про продаж літаків не була безпосередньо пов'язана з вторгненням Росії в Україну, яке спонукало Київ звернутися до країн, що мають винищувачі МіГ російського виробництва, включаючи Болгарію, щоб передати їх для використання в боротьбі з РФ.
Джерело, знайоме з цим питанням, заявило, що продаж не має відношення до війни в Україні, оскільки є частиною багаторічних зусиль Болгарії з модернізації та оновлення своїх військово-повітряних сил і поліпшення оперативної сумісності з союзниками по НАТО.
За даними іншого джерела, дані літаки будуть нового виробництва, тому вони не будуть готові до постачання протягом трьох-чотирьох років.
За словами Пентагону, запит Болгарії включав покупку 4 винищувачів F-16 C Block 70; 4 винищувачів F-16 D Block 70; 11 двигунів; 11 поліпшених генераторів програмованих дисплеїв; і 11 масштабованих радарів з рухомим променем AN/APG-83 з активною решіткою з електронним скануванням (AESA).
Нагадаємо, в Харківській області ВСУ збили винищувач російських окупантів.
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