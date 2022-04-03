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В Харьковской области ВСУ сбили истребитель оккупантов: видео

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Харьковская область, Воскресенье 03 апреля 2022 13:54
В Харьковской области ВСУ сбили истребитель оккупантов: видео Фото: (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 3 апреля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Харьковской области сбили российский истребитель-бомбардировщик. На опубликованном видео видно, как вражеский Су-34 падает на землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязь в Telegram.

"3 апреля 2022 года зенитные ракетные войска
Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сбили очередной истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области": - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-24 и две крылатые ракеты.

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