В США одобрили предложение выделить почте 25 млрд долларов для голосования

Фото: Палата представителей (wikipedia.org)

Почтовому ведомству запрещается проводить какие-либо реформы

Палата представителей США одобрила выделение дополнительных 25 млрд долларов Почтовой службе и приостановку ее операционных изменений. Теперь документ направят на рассмотрение в Сенат.

Об этом сообщает американский телеканал CBS.

Согласно законопроекту, Почтовая служба не сможет вносить какие-либо операционные изменения, которые, как передает CBS, уже стали задерживать доставку корреспонденции, до января 2021 года.

Такой запрет был введен, чтобы гарантировать своевременную доставку почты во время выборов, которые намечены на ноябрь этого года.

Лидеры демократов начали вносить изменения в работу почты, чтобы повысить эффективность службы и сэкономить средства. Их противники утверждают, что реформы связаны с проведением голосования по почте во время выборов президента.

Ранее Трамп выступал против проведения голосования по почте и заявлял, что из-за этого Россия и Китай могут повлиять на результаты выборов.

РБК-Украина писало, что Трамп опасается, что может проиграть в 2020 году президентские выборы в стране из-за голосования по почте.