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У США схвалили пропозицію виділити пошті 25 млрд доларів для голосування

Вашингтон, Неділя 23 серпня 2020 06:18
У США схвалили пропозицію виділити пошті 25 млрд доларів для голосування
Фото: Палата представників (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Поштовому відомству забороняється проводити будь-які реформи

Палата представників США схвалила виділення додаткових 25 млрд доларів Поштовій службі та припинення її операційних змін. Тепер документ направлять на розгляд у Сенат.

Про це повідомляє американський телеканал CBS.

Відповідно до законопроєкту, Поштова служба не зможе вносити які-небудь операційні зміни, які, як передає CBS, вже стали затримувати доставлення кореспонденції, до січня 2021 року.

Така заборона була введена, щоб гарантувати своєчасне доставлення пошти під час виборів, які намічені на листопад цього року.

Лідери демократів почали вносити зміни в роботу пошти, щоб підвищити ефективність служби та заощадити кошти. Їх противники стверджують, що реформи пов'язані з проведенням голосування поштою під час виборів президента.

Раніше Трамп виступав проти проведення голосування поштою і заявляв, що через це Росія і Китай можуть вплинути на результати виборів.

РБК-Україна писало, що Трамп побоюється, що може програти у 2020 році президентські вибори в країні через голосування поштою.

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