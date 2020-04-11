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У США схвалили кредитування малого бізнесу на 168 мільярдів доларів

Новини » Коронавірус     11.04.2020 - 08:37
У США схвалили кредитування малого бізнесу на 168 мільярдів доларів
Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Уряд схвалив 661 тисячу кредитів малому бізнесу в рамках боротьби з коронавірусом

США схвалили 661 тисячу кредитів малому бізнесу на загальну суму 168 мільярдів доларів в рамках боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зазначається, що кредити можуть бути перетворені в гранти, якщо вони будуть відповідати певним умовам.

"Зараз ми схвалили 661 000 кредитів... Уряд схвалив 168 мільярдів доларів", - сказав економічний радник Білого дому Леррі Кудлоу.

Нагадаємо, в березні Сенат США затвердив виділення екстреного фінансування на суму 2 трильйони доларів для ослаблення економічних наслідків кризи. З цієї суми 250 млрд доларів було заплановано на виплату допомоги на випадок безробіття.

Раніше глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва порівняла нинішню кризу з часами Великої депресії.

Також РБК-Україна писало, що американці в суді вимагають від Китаю 1,2 трлн доларів за коронавірус. Позивачі стверджують, що зазнали величезних втрат через недбалість Пекіна, який допустив поширення вірусу по світу.

Зазначимо, раніше США назвали новим центром пандемії COVID-19 у світі.

Американці у суді вимагають від Китаю 1,2 трлн доларів через коронавірус Apple і Google через Bluetooth будуть відстежувати контакти хворих на коронавірус
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