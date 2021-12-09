В США одобрили бустерную прививку вакциной Pfizer для подростков 16-17 лет
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) расширило применение бустерной дозы от коронавируса вакциной Pfizer. Третью прививку смогут получить подростки 16 и 17 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.
По данным агентства, дополнительная прививка подросткам 16-17 лет должна вводиться не менее чем через шесть месяцев после второго укола вакцины Pfizer. При этом третья доза должна иметь ту же дозировку, что первые две.
"Вакцинация и ревакцинация, когда они соответствуют критериям, наряду с другими профилактическими мерами, такими как маскировка и избегание больших скоплений людей и плохо вентилируемых помещений, остаются наиболее эффективными методами борьбы с коронавирусом", - сказала представитель FDA Джанет Вудкок.
Напомним, ранее в компании BioNTech заявили, что интервал между второй и третьей дозами вакцины Pfizer должен быть сокращен до трех месяцев, чтобы обеспечить лучшую защиту от штамма "Омикрон".
Отметим, компании Pfizer и BioNTech рассчитывают начать поставки вакцины от нового штамма "Омикрон" в марте 2022 года.