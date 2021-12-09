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У США схвалили бустерне щеплення вакциною Pfizer для підлітків 16-17 років

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Вашингтон, Четвер 09 грудня 2021 20:19
У США схвалили бустерне щеплення вакциною Pfizer для підлітків 16-17 років Фото: у США схвалили бустерну дозу вакцини Pfizer підліткам 16-17 років (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) розширило застосування бустерної дози від коронавірусу вакциною Pfizer. Третє щеплення зможуть отримати Підлітки 16 і 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

За даними агентства, додаткове щеплення підліткам 16-17 років повинна вводитися не менше ніж через шість місяців після другого уколу вакцини Pfizer. При цьому третя доза повинна мати ту ж дозування, що перші дві.

"Вакцинація і ревакцинація, коли вони відповідають критеріям, поряд з іншими профілактичними заходами, такими як маскування і уникнення великих скупчень людей і погано вентильованих приміщень, залишаються найбільш ефективними методами боротьби з коронавірусом", - сказала представник FDA Джанет Вудкок.

Нагадаємо, раніше в компанії BioNTech заявили, що інтервал між другою і третьою дозами вакцини Pfizer повинен бути скорочений до трьох місяців, щоб забезпечити кращий захист від штаму "Омікрон".

Відзначимо, компанії Pfizer і BioNTech розраховують почати постачання вакцини від нового штаму "Омікрон" в березні 2022 року.

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