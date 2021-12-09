У США схвалили бустерне щеплення вакциною Pfizer для підлітків 16-17 років

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) розширило застосування бустерної дози від коронавірусу вакциною Pfizer. Третє щеплення зможуть отримати Підлітки 16 і 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

За даними агентства, додаткове щеплення підліткам 16-17 років повинна вводитися не менше ніж через шість місяців після другого уколу вакцини Pfizer. При цьому третя доза повинна мати ту ж дозування, що перші дві.

"Вакцинація і ревакцинація, коли вони відповідають критеріям, поряд з іншими профілактичними заходами, такими як маскування і уникнення великих скупчень людей і погано вентильованих приміщень, залишаються найбільш ефективними методами боротьби з коронавірусом", - сказала представник FDA Джанет Вудкок.