В США на одной из военных баз произошла стрельба, пять человек пострадали
Фото: в США пятеро военных пострадали в результате стрельбы (GettyImages)
В США пятеро военнослужащих пострадали в результате стрельбы на одной из американских военных баз. Стрелка задержали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Согласно информации местного Управление по связям с общественностью улицо локализировано.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять военнослужащих.
По отдельной информации, стрелка уже задержали.