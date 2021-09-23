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В США на одной из военных баз произошла стрельба, пять человек пострадали

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США , Четверг 23 сентября 2021 18:55
В США на одной из военных баз произошла стрельба, пять человек пострадали Фото: в США пятеро военных пострадали в результате стрельбы (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

В США пятеро военнослужащих пострадали в результате стрельбы на одной из американских военных баз. Стрелка задержали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Согласно информации местного Управление по связям с общественностью улицо локализировано.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали пять военнослужащих.

По отдельной информации, стрелка уже задержали.

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