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В США на одній з військових баз сталася стрілянина, п'ятеро осіб постраждали

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США , Четвер 23 вересня 2021 18:55
В США на одній з військових баз сталася стрілянина, п'ятеро осіб постраждали Фото: в США п'ятеро військових постраждали внаслідок стрілянини (GettyImages)
Автор: Сергій Пишкін

В США п'ятеро військовослужбовців постраждали внаслідок стрілянини на одній з американських військових баз. Стрілка затримали.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.

Згідно з інформацією місцевого Управління по зв'язках з громадськістю, вулицю локалізовано.

Зазначається, що внаслідок інциденту постраждали п'ятеро військовослужбовців.

За окремою інформацією стрілка вже затримали.

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