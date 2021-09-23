В США на одній з військових баз сталася стрілянина, п'ятеро осіб постраждали
Фото: в США п'ятеро військових постраждали внаслідок стрілянини (GettyImages)
В США п'ятеро військовослужбовців постраждали внаслідок стрілянини на одній з американських військових баз. Стрілка затримали.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на AFP.
Згідно з інформацією місцевого Управління по зв'язках з громадськістю, вулицю локалізовано.
Зазначається, що внаслідок інциденту постраждали п'ятеро військовослужбовців.
За окремою інформацією стрілка вже затримали.