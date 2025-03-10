США очікують "значного прогресу" в переговорах з Україною цього тижня, - Віткофф

"Сполучені Штати очікують значного прогресу в переговорах з Україною цього тижня та сподіваються на підписання угоди щодо критично важливих мінералів", - заявив Віткофф у понеділок, 10 березня.

За словами спецпредставника, обговорення на зустрічі двох делегацій також торкнеться обміну розвідданими між США та Україною.

Однак він наголосив, що США ніколи не припиняли надавати Україні розвідувальну інформацію, необхідну для оборонних цілей.

Раніше Віткофф також заявляв, що планує використати зустріч у Джидді у вівторок для розробки рамкового плану мирної угоди та початкового припинення вогню.

Переговори України й США

Нагадаємо, днями стало відомо, що Україна та США проведуть переговори у Саудівській Аравії. Президент Володимир Зеленський у понеділок, 10 березня, прибув до Саудівської Аравії, а наступного дня делегації України і США проведуть зустріч.

Раніше було відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію напередодні цих перемовин, але участі в зустрічі делегацій він не буде брати.

Відомо, що до складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф і радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

Як повідомив Зеленський, українську команду буде представляти голова Офісу президента Андрій Єрмак, голова МЗС Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Глава держави наголосив, що з боку України буде чітка налаштованість на конструктив. Зеленський сподівається, що вдасться обговорити й погодити "необхідні рішення та кроки".