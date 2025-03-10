США ожидают "значительного прогресса" в переговорах с Украиной на этой неделе, - Виткофф

"Соединенные Штаты ожидают значительного прогресса в переговорах с Украиной на этой неделе и надеются на подписание соглашения по критически важным минералам", - заявил Уиткофф в понедельник, 10 марта.

По словам спецпредставителя, обсуждение на встрече двух делегаций также коснется обмена разведданными между США и Украиной.

Однако он подчеркнул, что США никогда не прекращали предоставлять Украине разведывательную информацию, необходимую для оборонных целей.

Ранее Уиткофф также заявлял, что планирует использовать встречу в Джидде во вторник для разработки рамочного плана мирного соглашения и начального прекращения огня.

Переговоры Украины и США

Напомним, на днях стало известно, что Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии. Президент Владимир Зеленский в понедельник, 10 марта, прибыл в Саудовскую Аравию, а на следующий день делегации Украины и США проведут встречу.

Ранее было известно, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию накануне этих переговоров, но участия во встрече делегаций он не будет принимать.

Известно, что в состав американской делегации войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник президента США по нацбезопасности Майк Волтц.

Как сообщил Зеленский, украинскую команду будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Глава государства подчеркнул, что со стороны Украины будет четкая настроенность на конструктив. Зеленский надеется, что удастся обсудить и согласовать "необходимые решения и шаги".