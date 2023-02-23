США очікують, що Китай завтра оприлюднить "мирний план" щодо України

Адміністрація Байдена очікує, що вже завтра Китай винесе на розгляд мирний план зі своїми ідеями щодо розв’язання війни Росії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
заступник голови Держдепу США
заступник голови Держдепу
"Але головне питання: чи хоче Путін миру?", - зауважила вона.
Раніше ми повідомляли, що Китай опублікує "документ з позицією" щодо України найближчими днями.
Своєю чергою український президент Володимир Зеленський прокоментував появу пропозицій Китаю щодо миру в Україні.
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