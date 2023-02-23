США ожидают, что Китай завтра обнародует "мирный план" по Украине

Администрация Байдена ожидает, что уже завтра Китай вынесет на рассмотрение мирный план со своими идеями по разрешению войны России в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
замглавы Госдепа США
замглавы Госдепа
"Но главный вопрос: хочет ли Путин мира?", - отметила она.
Ранее мы сообщали, что Китай опубликует "документ с позицией" по Украине в ближайшие дни.
В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал появление предложений Китая по миру в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.