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США ожидают, что Китай завтра обнародует "мирный план" по Украине

Фото: заместитель председателя Госдепа США Виктория Нуланд (flickr.com usembassymoldova)
Автор: Карина Левицкая

Администрация Байдена ожидает, что уже завтра Китай вынесет на рассмотрение мирный план со своими идеями по разрешению войны России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

замглавы Госдепа США

замглавы Госдепа

"Но главный вопрос: хочет ли Путин мира?", - отметила она.

Ранее мы сообщали, что Китай опубликует "документ с позицией" по Украине в ближайшие дни.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал появление предложений Китая по миру в Украине.

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