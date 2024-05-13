США не очікують серйозних проривів з боку Росії на фронті в Україні, - Держдеп
У Сполучених Штатах Америки припускають, що російські війська й надалі намагатимуться наступати, зокрема у Харківській області, однак не очікують серйозних проривів окупантів на фронті.
Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Росія продовжує посилювати свою агресію, і ми очікуємо, що Росія намагатиметься просуватися, в тому числі на Харків", - сказав Патель.
За його словами, росіяни намагатимуться досягти більшого прогресу впродовж наступних тижнів, однак масштабних просувань не буде.
"Ми не очікуємо серйозних проривів, і з часом додаткове надходження допомоги зі США, а також подальша підтримка з боку партнерів дозволять Україні продовжувати протистояти цій агресії",- зазначив представник Держдепу.
Окрім того, він переконаний, що ЗСУ зберігатимуть ключові переваги в боях та завдаватимуть значних втрат ворогу.
Наступ РФ у Харківській області
Нагадаємо, російські війська вже декілька днів не припиняють своїх спроб просунутися на півночі Харківської області, там тривають активні бойові дії.
Зокрема, росіяни намагаються просунутися до Вовчанська, який знаходиться неподалік російського кордону.
Як повідомили сьогодні в Генштабі ЗСУ, російські окупанти продовжують спроби свого наступу в Харківській області, закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні позиції.
За словами секретаря РНБО Олександра Литвиненка, понад 30 тисяч російських військових наступають на півночі Харківської області.
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