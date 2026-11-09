США очікують прогресу на переговорах в Абу-Дабі, але без мирної угоди, - ЗМІ

Представники США окреслили оптимістичні перспективи тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Проте не очікують укладення угоди за результатами зустрічей 10-11 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву кореспондента "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу в Х.
За словами Рауфоглу, американські чиновники поділилися з журналістами очікуваннями Вашингтона щодо переговорів, ключовими проблемами та тим, що буде далі.
Представники США кажуть, що є "реальний шанс" досягти "серйозного прогресу" у припиненні війни на переговорах завтра в Абу-Дабі, каже Рауфоглу.
Журналіст окреслив кілька ключових заяв американських чиновників:
Офіційні особи заявили, що США налаштовані "обережно оптимістично", і припустили, що подальші зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським можуть відбутися найближчим часом, залежно від прогресу.
Раніше РБК-Україна писало, що Україна не очікує прориву під час першого раунду переговорів зі США та Росією. Водночас певні сподівання є від другого раунду, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Крім того, переговори між Україною та Росією за посередництва США мають відновитися 10 листопада в Абу-Дабі, але питання припинення вогню обговорюватись не буде.
Також спецпредставник Трампа Джаред Кушнер повідомив, що перед початком мирних переговорів в Абу-Дабі США збирають на окрему зустріч партнерів по НАТО, представників ЄС та України. Вони мають обговорити архітектуру безпеки після завершення війни.