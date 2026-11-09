США очікують прогресу на переговорах в Абу-Дабі, але без мирної угоди, - ЗМІ

Оптимізм щодо зустрічі

За словами Рауфоглу, американські чиновники поділилися з журналістами очікуваннями Вашингтона щодо переговорів, ключовими проблемами та тим, що буде далі.

Представники США кажуть, що є "реальний шанс" досягти "серйозного прогресу" у припиненні війни на переговорах завтра в Абу-Дабі, каже Рауфоглу.

Що кажуть представники США

Журналіст окреслив кілька ключових заяв американських чиновників:

Росія звинувачує європейців у зриві попередньої угоди в Стамбулі.

США працюють над тим, щоб запевнити Москву у своїй згоді з Європою та НАТО. Вони хочуть вийти за рамки тристоронніх переговорів і перейти до ширшого багатостороннього формату за участю Європи.

за участю Європи. Очікується, що Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія, разом з НАТО, ЄС та Україною, приєднаються до обговорення гарантій безпеки та післявоєнної архітектури безпеки Європи.

Гарантії безпеки будуть центральними. Офіційні особи заявили, що Вашингтон попросив Росію прийняти угоду, яка надає Україні захист, подібний до статей 4 та 5 НАТО.

Будь-які зобов'язання США зрештою залежатимуть від Трампа, сказав один чиновник, водночас наголосивши, що Європа повинна нести фінансовий тягар.

Територіальне питання залишається невирішеним. Росія продовжує вимагати всю Донеччину, тоді як Україна виступає за нинішню лінію розмежування.

Росія та Україна продемонстрували певну приватну гнучкість. Проте стверджували, що територіальні питання та післявоєнні домовленості про безпеку повинні обговорюватися паралельно - і зрештою вирішуватися разом.

Проте стверджували, що територіальні питання та післявоєнні домовленості про безпеку повинні обговорюватися паралельно - і зрештою вирішуватися разом. Угода в Абу-Дабі не очікується. Мета зустрічі полягає в тому, щоб уточнити позиції, виявити прогалини, що залишилися, та створити основу для подальших переговорів.

Офіційні особи заявили, що США налаштовані "обережно оптимістично", і припустили, що подальші зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським можуть відбутися найближчим часом, залежно від прогресу.