США ожидают прогресса на переговорах в Абу-Даби, но без мирной сделки, - СМИ

Представители США наметили оптимистичные перспективы трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Однако не ожидается заключение соглашения по результатам встреч 10-11 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента Радио Свобода Алекса Рауфоглу в Х.
По словам Рауфоглу, американские чиновники поделились с журналистами ожиданиями Вашингтона по поводу переговоров, ключевыми проблемами и тем, что будет дальше.
Представители США говорят, что есть "реальный шанс" добиться "серьезного прогресса" в прекращении войны на переговорах завтра в Абу-Даби, говорит Рауфоглу.
Журналист очертил несколько ключевых заявлений американских чиновников:
Официальные лица заявили, что США настроены "осторожно оптимистично" и предположили, что дальнейшие встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским могут состояться в ближайшее время в зависимости от прогресса.
Ранее РБК-Украина писало, что Украина не ожидает прорыва во время первого раунда переговоров с США и Россией. В то же время, определенные надежды есть от второго раунда, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Кроме того, переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США должны возобновиться 10 ноября в Абу-Даби, но вопрос прекращения огня обсуждаться не будет.
Также спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер сообщил, что перед началом мирных переговоров в Абу-Даби США собирают на отдельную встречу партнеров по НАТО, представителей ЕС и Украины. Они должны обсудить архитектуру безопасности после войны.