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Кушнер заінтригував переговорами до зустрічі в Абу-Дабі: кого запросили

18:03 09.11.2026 Пн
3 хв
aimg Олена Бджола
Кушнер заінтригував переговорами до зустрічі в Абу-Дабі: кого запросили Фото: спецпредставник президента США Джаред Кушнер (Getty Images)
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США збирають партнерів по НАТО та представників ЄС і України на зустріч перед мирними перемовинами в Абу-Дабі 10-11 листопада. Йдеться про архітектуру безпеки повоєнного світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США Джареда Кушнера в Х.

Зустріч з європейськими партнерами

Кушнер зазначив, що президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну Росії проти України.

"Ми докладаємо значних зусиль, щоб знайти переговорне рішення, яке забезпечить тривалий мир і створить умови для суверенної, безпечної та процвітаючої України в стабільнішому безпековому середовищі Європи", - каже він.

Спецпредставник Трампа анонсував перед початком дводенних тристоронніх переговорів з Україною та Росією в Абу-Дабі зустріч з партнерами з:

  • України,
  • ЄС,
  • НАТО,
  • Німеччини,
  • Франції,
  • Сполученого Королівства,
  • Італії.

Мета - продовжити тісні консультації та координацію щодо європейської безпеки та повоєнного майбутнього України.

Переговори в Абу-Дабі

Кушнер нагадав, що перемовини в Абу-Дабі будуть першими тристоронніми зустрічами з лютого 2026 року.

Ціллю них він назвав "об’єднати Україну та Росію для прямого обговорення їхніх повоєнних безпекових занепокоєнь, пропозицій та потенційних рішень".

Кушнер висловив сподівання, що ці обговорення:

  • виявлять сфери спільних інтересів,
  • просуватимуть практичні рішення,
  • створюватимуть імпульс для наступного етапу переговорів.


Кушнер вважає, що досягнення всеосяжного та тривалого врегулювання у війні РФ проти України також вимагатиме прямого залучення між Росією та Європою щодо ширших безпекових домовленостей.

Пріоритети перемовин

Спецпредставник Трампа нагадав 4 пріоритети майбутніх перемовин:

  • припинення бойових дій,
  • розробка надійних повоєнних безпекових гарантій та домовленостей, які зменшать ризик відновлення конфлікту,
  • підготовка всеосяжного економічного та плану процвітання для України,
  • просування гуманітарних заходів для полегшення страждань та вирішення людських наслідків цієї війни.

Повоєнний світ

Кушнер нагадав, що важливою частиною перемовин є заохочення всіх сторін серйозно замислитися над тим, що буде після війни.

На його думку, існуючі європейські безпекові угоди та інституції надають важливу основу для цієї роботи.

"Наша надія - досягти суттєвого прогресу, встановити практичний шлях уперед і допомогти створити умови для тривалого миру", - зазначив він.

Раніше РБК-Україна писало, що Вашингтон пропонує обговорювати майбутню безпеку Європи разом із припиненням війни в Україні. Утім, європейські чиновники бачать у такому підході ризики.

Крім того, США висувають нову ідею щодо архітектури безпеки Європи. Проте вона може нести ризики як для європейського континенту, так і для України, заявив президент Володимир Зеленський.

Також Трамп заявив: в межах завершення війни в Україні може бути досягнуто масштабної угоди. Причому вона торкнеться не лише України, а й вийде за її межі.

Його слова про швидку угоду прозвучали в контексті того, що 5 листопада він зустрічався з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.

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