Кушнер заінтригував переговорами до зустрічі в Абу-Дабі: кого запросили
США збирають партнерів по НАТО та представників ЄС і України на зустріч перед мирними перемовинами в Абу-Дабі 10-11 листопада. Йдеться про архітектуру безпеки повоєнного світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США Джареда Кушнера в Х.
Зустріч з європейськими партнерами
Кушнер зазначив, що президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну Росії проти України.
"Ми докладаємо значних зусиль, щоб знайти переговорне рішення, яке забезпечить тривалий мир і створить умови для суверенної, безпечної та процвітаючої України в стабільнішому безпековому середовищі Європи", - каже він.
Спецпредставник Трампа анонсував перед початком дводенних тристоронніх переговорів з Україною та Росією в Абу-Дабі зустріч з партнерами з:
- України,
- ЄС,
- НАТО,
- Німеччини,
- Франції,
- Сполученого Королівства,
- Італії.
Мета - продовжити тісні консультації та координацію щодо європейської безпеки та повоєнного майбутнього України.
Переговори в Абу-Дабі
Кушнер нагадав, що перемовини в Абу-Дабі будуть першими тристоронніми зустрічами з лютого 2026 року.
Ціллю них він назвав "об’єднати Україну та Росію для прямого обговорення їхніх повоєнних безпекових занепокоєнь, пропозицій та потенційних рішень".
Кушнер висловив сподівання, що ці обговорення:
- виявлять сфери спільних інтересів,
- просуватимуть практичні рішення,
- створюватимуть імпульс для наступного етапу переговорів.
Кушнер вважає, що досягнення всеосяжного та тривалого врегулювання у війні РФ проти України також вимагатиме прямого залучення між Росією та Європою щодо ширших безпекових домовленостей.
Пріоритети перемовин
Спецпредставник Трампа нагадав 4 пріоритети майбутніх перемовин:
- припинення бойових дій,
- розробка надійних повоєнних безпекових гарантій та домовленостей, які зменшать ризик відновлення конфлікту,
- підготовка всеосяжного економічного та плану процвітання для України,
- просування гуманітарних заходів для полегшення страждань та вирішення людських наслідків цієї війни.
Повоєнний світ
Кушнер нагадав, що важливою частиною перемовин є заохочення всіх сторін серйозно замислитися над тим, що буде після війни.
На його думку, існуючі європейські безпекові угоди та інституції надають важливу основу для цієї роботи.
"Наша надія - досягти суттєвого прогресу, встановити практичний шлях уперед і допомогти створити умови для тривалого миру", - зазначив він.
Раніше РБК-Україна писало, що Вашингтон пропонує обговорювати майбутню безпеку Європи разом із припиненням війни в Україні. Утім, європейські чиновники бачать у такому підході ризики.
Крім того, США висувають нову ідею щодо архітектури безпеки Європи. Проте вона може нести ризики як для європейського континенту, так і для України, заявив президент Володимир Зеленський.
Також Трамп заявив: в межах завершення війни в Україні може бути досягнуто масштабної угоди. Причому вона торкнеться не лише України, а й вийде за її межі.
Його слова про швидку угоду прозвучали в контексті того, що 5 листопада він зустрічався з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим.