Кушнер заінтригував переговорами до зустрічі в Абу-Дабі: кого запросили

США збирають партнерів по НАТО та представників ЄС і України на зустріч перед мирними перемовинами в Абу-Дабі 10-11 листопада. Йдеться про архітектуру безпеки повоєнного світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спецпредставника президента США Джареда Кушнера в Х.

Зустріч з європейськими партнерами

Кушнер зазначив, що президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну Росії проти України.

"Ми докладаємо значних зусиль, щоб знайти переговорне рішення, яке забезпечить тривалий мир і створить умови для суверенної, безпечної та процвітаючої України в стабільнішому безпековому середовищі Європи", - каже він.



Спецпредставник Трампа анонсував перед початком дводенних тристоронніх переговорів з Україною та Росією в Абу-Дабі зустріч з партнерами з:

України,

ЄС,

НАТО,

Німеччини,

Франції,

Сполученого Королівства,

Італії.

Мета - продовжити тісні консультації та координацію щодо європейської безпеки та повоєнного майбутнього України.

Переговори в Абу-Дабі

Кушнер нагадав, що перемовини в Абу-Дабі будуть першими тристоронніми зустрічами з лютого 2026 року.

Ціллю них він назвав "об’єднати Україну та Росію для прямого обговорення їхніх повоєнних безпекових занепокоєнь, пропозицій та потенційних рішень".

Кушнер висловив сподівання, що ці обговорення:

виявлять сфери спільних інтересів,

просуватимуть практичні рішення,

створюватимуть імпульс для наступного етапу переговорів.



Кушнер вважає, що досягнення всеосяжного та тривалого врегулювання у війні РФ проти України також вимагатиме прямого залучення між Росією та Європою щодо ширших безпекових домовленостей.

Пріоритети перемовин

Спецпредставник Трампа нагадав 4 пріоритети майбутніх перемовин:

припинення бойових дій,

розробка надійних повоєнних безпекових гарантій та домовленостей, які зменшать ризик відновлення конфлікту,

підготовка всеосяжного економічного та плану процвітання для України,

просування гуманітарних заходів для полегшення страждань та вирішення людських наслідків цієї війни.

Повоєнний світ

Кушнер нагадав, що важливою частиною перемовин є заохочення всіх сторін серйозно замислитися над тим, що буде після війни.



На його думку, існуючі європейські безпекові угоди та інституції надають важливу основу для цієї роботи.



"Наша надія - досягти суттєвого прогресу, встановити практичний шлях уперед і допомогти створити умови для тривалого миру", - зазначив він.