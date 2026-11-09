США ожидают прогресса на переговорах в Абу-Даби, но без мирной сделки, - СМИ

Представители США наметили оптимистичные перспективы трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Однако не ожидается заключение соглашения по результатам встреч 10-11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента Радио Свобода Алекса Рауфоглу в Х.

Оптимизм по поводу встречи

По словам Рауфоглу, американские чиновники поделились с журналистами ожиданиями Вашингтона по поводу переговоров, ключевыми проблемами и тем, что будет дальше.

Представители США говорят, что есть "реальный шанс" добиться "серьезного прогресса" в прекращении войны на переговорах завтра в Абу-Даби, говорит Рауфоглу.

Что говорят представители США

Журналист очертил несколько ключевых заявлений американских чиновников:

Россия обвиняет европейцев в срыве предварительного соглашения в Стамбуле.

США работают над тем, чтобы заверить Москву в своем согласии с Европой и НАТО. Они хотят выйти за рамки трехсторонних переговоров и перейти к более широкому многостороннему формату с участием Европы.

с участием Европы. Ожидается, что Германия, Франция, Великобритания и Италия вместе с НАТО, ЕС и Украиной присоединятся к обсуждению гарантий безопасности и послевоенной архитектуры безопасности Европы.

Гарантии безопасности будут центральными. Официальные лица заявили, что Вашингтон попросил Россию принять соглашение, которое предоставляет Украине защиту, подобную статьям 4 и 5 НАТО.

Любые обязательства США будут в конечном итоге зависеть от Трампа, сказал один чиновник, в то же время подчеркнув, что Европа должна нести финансовое бремя.

Территориальный вопрос остается нерешенным. Россия продолжает требовать всю Донетчину, в то время как Украина выступает за нынешнюю линию разграничения.

Россия и Украина продемонстрировали некую приватную гибкость. Однако утверждали, что территориальные вопросы и послевоенные договоренности о безопасности должны обсуждаться параллельно и в конце концов решаться вместе.

Однако утверждали, что территориальные вопросы и послевоенные договоренности о безопасности должны обсуждаться параллельно и в конце концов решаться вместе. Соглашение в Абу-Даби не ожидается. Цель встречи состоит в том, чтобы уточнить позиции, выявить оставшиеся пробелы и создать основу для дальнейших переговоров.

Официальные лица заявили, что США настроены "осторожно оптимистично" и предположили, что дальнейшие встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским могут состояться в ближайшее время в зависимости от прогресса.