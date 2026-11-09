ua en ru
Пн, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США ожидают прогресса на переговорах в Абу-Даби, но без мирной сделки, - СМИ

21:26 09.11.2026 Пн
3 мин
aimg Елена Бджола
США ожидают прогресса на переговорах в Абу-Даби, но без мирной сделки, - СМИ Фото: Спецпредставители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Представители США наметили оптимистичные перспективы трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Однако не ожидается заключение соглашения по результатам встреч 10-11 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление корреспондента Радио Свобода Алекса Рауфоглу в Х.

Оптимизм по поводу встречи

По словам Рауфоглу, американские чиновники поделились с журналистами ожиданиями Вашингтона по поводу переговоров, ключевыми проблемами и тем, что будет дальше.

Представители США говорят, что есть "реальный шанс" добиться "серьезного прогресса" в прекращении войны на переговорах завтра в Абу-Даби, говорит Рауфоглу.

Что говорят представители США

Журналист очертил несколько ключевых заявлений американских чиновников:

  • Россия обвиняет европейцев в срыве предварительного соглашения в Стамбуле.
  • США работают над тем, чтобы заверить Москву в своем согласии с Европой и НАТО. Они хотят выйти за рамки трехсторонних переговоров и перейти к более широкому многостороннему формату с участием Европы.
  • Ожидается, что Германия, Франция, Великобритания и Италия вместе с НАТО, ЕС и Украиной присоединятся к обсуждению гарантий безопасности и послевоенной архитектуры безопасности Европы.
  • Гарантии безопасности будут центральными. Официальные лица заявили, что Вашингтон попросил Россию принять соглашение, которое предоставляет Украине защиту, подобную статьям 4 и 5 НАТО.
  • Любые обязательства США будут в конечном итоге зависеть от Трампа, сказал один чиновник, в то же время подчеркнув, что Европа должна нести финансовое бремя.
  • Территориальный вопрос остается нерешенным. Россия продолжает требовать всю Донетчину, в то время как Украина выступает за нынешнюю линию разграничения.
  • Россия и Украина продемонстрировали некую приватную гибкость. Однако утверждали, что территориальные вопросы и послевоенные договоренности о безопасности должны обсуждаться параллельно и в конце концов решаться вместе.
  • Соглашение в Абу-Даби не ожидается. Цель встречи состоит в том, чтобы уточнить позиции, выявить оставшиеся пробелы и создать основу для дальнейших переговоров.

Официальные лица заявили, что США настроены "осторожно оптимистично" и предположили, что дальнейшие встречи с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским могут состояться в ближайшее время в зависимости от прогресса.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина не ожидает прорыва во время первого раунда переговоров с США и Россией. В то же время, определенные надежды есть от второго раунда, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Кроме того, переговоры между Украиной и Россией при посредничестве США должны возобновиться 10 ноября в Абу-Даби, но вопрос прекращения огня обсуждаться не будет.

Также спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер сообщил, что перед началом мирных переговоров в Абу-Даби США собирают на отдельную встречу партнеров по НАТО, представителей ЕС и Украины. Они должны обсудить архитектуру безопасности после войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Мирные переговоры Война России против Украины
Новости
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
Аналитика
Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко