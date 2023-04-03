США очікують початку контрнаступу України найближчими тижнями

"Ми очікуємо, що українці будуть просуватися або розпочнуть власний весняний наступ найближчими тижнями", - наголосила чиновниця.

При цьому вона уточнила, що саме українська сторона визначає час та тактику дій щодо контрнаступу.

Сміт наголосила, що росіяни теж зараз намагаються розпочати власний наступ.

"Але схоже, що Росія зараз не має нічого конкретного, що дало б їй надію з точки зору значних перемог на полі бою", - додала постпред США при НАТО.