США ожидают начала контрнаступления Украины в ближайшие недели

Соединенные Штаты Америки считают, что Украина начнет свое весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.
"Мы ожидаем, что украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в ближайшие недели", - подчеркнула чиновница.
При этом она уточнила, что именно украинская сторона определяет время и тактику действий насчет контрнаступления.
Смит подчеркнула, что россияне тоже сейчас пытаются начать собственное наступление.
"Но похоже, что у России сейчас нет ничего конкретного, что дало бы ей надежду с точки зрения значительных побед на поле боя", - добавила постпред США при НАТО.
Напомним, 25 марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что контрнаступление ВСУ еще не началось, поскольку еще ожидается техника от партнеров.
Также мы писали, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, контрнаступление ВСУ должно начаться в течение апреля-мая.
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