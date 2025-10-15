UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

США очікують нових внесків у PURL, щоб купувати більше зброї для України, - Гегсет

Фото: міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

США очікує на збільшення внесків у ініціативу PURL, щоб посилити підтримку України та наблизити мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Піта Гегсета.

Перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Бросселі Гегсет зауважив, що сьогодні очікує, що ще більше країн зроблять ще більше пожертв в PURL.

"Вони купуватимуть ще більше, щоб забезпечити Україну і привести цей конфлікт до мирного завершення", - відзначив він.

Водночас міністр наголосив, що це історичний момент і для багатьох інших речей, які відбуваються завдяки тому, що президент США Дональд Трамп зміг зробити в Газі й на всьому Близькому Сході.

"Я думаю, що світ бачить, що ми маємо президента миру, який прагне цього миру, підтримуючи тих, хто стоїть разом зі Сполученими Штатами й виступає за мир - саме це ми побачили там. І я сподіваюся, що ми зможемо побачити те саме в Україні. Отже, це є фокусом наших зусиль", - підсумував він.

Що таке PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США та НАТО, створена для прискорення постачання озброєння в Україну. У рамках ініціативи українська сторона формує перелік найбільш критичних потреб у військовому обладнанні та передає його партнерам.

Союзники фінансують закупівлю американської зброї, яка відповідає зазначеним потребам. Кошти надходять на спеціальний рахунок НАТО, після чого США здійснюють прямі поставки озброєння в Україну.

Зауважимо, що вчора, 14 жовтня, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму PURL.

Водночас сьогодні стало відомо, що Фінляндія приєднається до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиУкраїна