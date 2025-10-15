США очікують нових внесків у PURL, щоб купувати більше зброї для України, - Гегсет

США очікує на збільшення внесків у ініціативу PURL, щоб посилити підтримку України та наблизити мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Піта Гегсета.
Перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Бросселі Гегсет зауважив, що сьогодні очікує, що ще більше країн зроблять ще більше пожертв в PURL.
"Вони купуватимуть ще більше, щоб забезпечити Україну і привести цей конфлікт до мирного завершення", - відзначив він.
Водночас міністр наголосив, що це історичний момент і для багатьох інших речей, які відбуваються завдяки тому, що президент США Дональд Трамп зміг зробити в Газі й на всьому Близькому Сході.
"Я думаю, що світ бачить, що ми маємо президента миру, який прагне цього миру, підтримуючи тих, хто стоїть разом зі Сполученими Штатами й виступає за мир - саме це ми побачили там. І я сподіваюся, що ми зможемо побачити те саме в Україні. Отже, це є фокусом наших зусиль", - підсумував він.
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна програма США та НАТО, створена для прискорення постачання озброєння в Україну. У рамках ініціативи українська сторона формує перелік найбільш критичних потреб у військовому обладнанні та передає його партнерам.
Союзники фінансують закупівлю американської зброї, яка відповідає зазначеним потребам. Кошти надходять на спеціальний рахунок НАТО, після чого США здійснюють прямі поставки озброєння в Україну.
Зауважимо, що вчора, 14 жовтня, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму PURL.
Водночас сьогодні стало відомо, що Фінляндія приєднається до ініціативи НАТО щодо закупівлі американської зброї для України.