США очікують нових внесків у PURL, щоб купувати більше зброї для України, - Гегсет

Перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО в Бросселі Гегсет зауважив, що сьогодні очікує, що ще більше країн зроблять ще більше пожертв в PURL.

"Вони купуватимуть ще більше, щоб забезпечити Україну і привести цей конфлікт до мирного завершення", - відзначив він.

Водночас міністр наголосив, що це історичний момент і для багатьох інших речей, які відбуваються завдяки тому, що президент США Дональд Трамп зміг зробити в Газі й на всьому Близькому Сході.

"Я думаю, що світ бачить, що ми маємо президента миру, який прагне цього миру, підтримуючи тих, хто стоїть разом зі Сполученими Штатами й виступає за мир - саме це ми побачили там. І я сподіваюся, що ми зможемо побачити те саме в Україні. Отже, це є фокусом наших зусиль", - підсумував він.