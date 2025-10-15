США ожидают новых взносов в PURL, чтобы покупать больше оружия для Украины, - Гегсет

Перед встречей министров обороны стран НАТО в Бросселе Гегсет отметил, что сегодня ожидает, что еще больше стран сделают еще больше пожертвований в PURL.

"Они будут покупать еще больше, чтобы обеспечить Украину и привести этот конфликт к мирному завершению", - отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что это исторический момент и для многих других вещей, которые происходят благодаря тому, что президент США Дональд Трамп смог сделать в Газе и на всем Ближнем Востоке.

"Я думаю, что мир видит, что мы имеем президента мира, который стремится к этому миру, поддерживая тех, кто стоит вместе с Соединенными Штатами и выступает за мир - именно это мы увидели там. И я надеюсь, что мы сможем увидеть то же самое в Украине. Итак, это является фокусом наших усилий", - подытожил он.