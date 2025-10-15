RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

США ожидают новых взносов в PURL, чтобы покупать больше оружия для Украины, - Гегсет

Фото: министр обороны США Пит Гегсет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США ожидает увеличения взносов в инициативу PURL, чтобы усилить поддержку Украины и приблизить мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Пита Гегсета.

Перед встречей министров обороны стран НАТО в Бросселе Гегсет отметил, что сегодня ожидает, что еще больше стран сделают еще больше пожертвований в PURL.

"Они будут покупать еще больше, чтобы обеспечить Украину и привести этот конфликт к мирному завершению", - отметил он.

В то же время министр подчеркнул, что это исторический момент и для многих других вещей, которые происходят благодаря тому, что президент США Дональд Трамп смог сделать в Газе и на всем Ближнем Востоке.

"Я думаю, что мир видит, что мы имеем президента мира, который стремится к этому миру, поддерживая тех, кто стоит вместе с Соединенными Штатами и выступает за мир - именно это мы увидели там. И я надеюсь, что мы сможем увидеть то же самое в Украине. Итак, это является фокусом наших усилий", - подытожил он.

Что такое PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО, созданная для ускорения поставок вооружения в Украину. В рамках инициативы украинская сторона формирует перечень наиболее критических потребностей в военном оборудовании и передает его партнерам.

Союзники финансируют закупку американского оружия, которое соответствует указанным потребностям. Средства поступают на специальный счет НАТО, после чего США осуществляют прямые поставки вооружения в Украину.

Заметим, что вчера, 14 октября, посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что на этой неделе ожидаются новые объявления о поставках оружия Украине через программу PURL.

В то же время сегодня стало известно, что Финляндия присоединится к инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины.

