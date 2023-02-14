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США ожидают контрнаступление ВСУ весной: будет окно возможностей, чтобы перенять инициативу

Новина українською →
Брюссель, Вторник 14 февраля 2023 17:32
США ожидают контрнаступление ВСУ весной: будет окно возможностей, чтобы перенять инициативу Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

США ожидают, что весной украинские военные перейдут в контрнаступление. В Пентагоне надеются, что у Украины будет окно возможностей, чтобы перенять инициативу на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на брифинге.

Он отметил, что Россия посылает множество новых вояков на территорию Украины. При этом они плохо оснащены и из-за этого несут много потерь.

"Очень важно сейчас, чтобы был создан импульс для помощи Украине для того, чтобы на поле боя сложились такие условия, которые будут выгодны Украине. Поэтому мы ожидаем увидеть наступление Украины весной", - сказал Остин.

Глава Пентагона заявил, что все партнеры настойчиво работают над тем, чтобы у Украины было достаточно оснащения и оружия для того, чтобы быть эффективной.

"Мы убеждены, что будет окно возможностей для украинцев перенять инициативу и продолжить создавать правильные условия на поле боя", - добавил министр обороны США.

Напомним, ранее Остин отметил, что партнеры помогут Украине перейти в контрнаступление весной.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников передать Украине необходимое вооружение до того, как Россия сможет перехватить инициативу.

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