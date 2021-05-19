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США в очередной раз выступили против "Северного потока-2"

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США, Среда 19 мая 2021 01:00
США в очередной раз выступили против "Северного потока-2" Фото: строительство Северного потока-2 продолжается (nord-stream2)
Автор: Даша Харченко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Он сказал, что США и в дальнейшем будут против строительства трубопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

Стороны обсудили важность трансатлантического сотрудничества для решения вызовов, поставленных Китаем и Россией, усилий для содействия деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и обеспечения упорядоченного военного вывода из Афганистана.

"Секретарь Блинкен подчеркнул приверженность США сотрудничать с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности, и в этом ключе отметил противодействие США трубопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена отказаться от санкций против руководства компании, ответственной за строительство российского газопровода "Северный поток-2". В частности, против главы компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия разрешила завершить строительство " Северного потока-2" в немецкой экономической зоне.

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