США в очередной раз выступили против "Северного потока-2"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Он сказал, что США и в дальнейшем будут против строительства трубопровода "Северный поток-2".
Об этом говорится на сайте Госдепа США.
Стороны обсудили важность трансатлантического сотрудничества для решения вызовов, поставленных Китаем и Россией, усилий для содействия деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и обеспечения упорядоченного военного вывода из Афганистана.
"Секретарь Блинкен подчеркнул приверженность США сотрудничать с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности, и в этом ключе отметил противодействие США трубопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении.
РБК-Украина писало, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена отказаться от санкций против руководства компании, ответственной за строительство российского газопровода "Северный поток-2". В частности, против главы компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия разрешила завершить строительство " Северного потока-2" в немецкой экономической зоне.