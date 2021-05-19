США в очередной раз выступили против "Северного потока-2"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообщался с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Он сказал, что США и в дальнейшем будут против строительства трубопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится на сайте Госдепа США.

Стороны обсудили важность трансатлантического сотрудничества для решения вызовов, поставленных Китаем и Россией, усилий для содействия деэскалации напряженности на Ближнем Востоке и обеспечения упорядоченного военного вывода из Афганистана.

"Секретарь Блинкен подчеркнул приверженность США сотрудничать с союзниками и партнерами для противодействия российским усилиям, направленным на подрыв нашей коллективной безопасности, и в этом ключе отметил противодействие США трубопровода "Северный поток 2", - говорится в сообщении.