США вкотре виступили проти "Північного потоку-2"
Державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Він сказав, що США і надалі будуть проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2".
Про це йдеться на сайті Держдепу США.
Сторони обговорили важливість трансатлантичного співробітництва для вирішення викликів, поставлених Китаєм та Росією, зусиль для сприяння деескалації напруженості на Близькому Сході та забезпечення упорядкованого військового виведення з Афганістану.
"Секретар Блінкен підкреслив прихильність США співпрацювати з країнами-членами Альянсу та партнерами для протидії російським зусиллям, спрямованим на підрив нашої колективної безпеки, і в цьому ключі наголосив на протидії США трубопроводу "Північний потік 2", - йдеться в повідомленні.
РБК-Україна писало, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена має намір відмовитися від санкцій проти керівництва компанії, відповідальної за будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, проти глави компанії Nord Stream 2 AG Матіаса Варніга.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина дозволила завершити будівництво " Північного потоку-2" у німецькій економічній зоні.