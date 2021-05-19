США вкотре виступили проти "Північного потоку-2"

Державний секретар США Ентоні Блінкен поспілкувався з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом. Він сказав, що США і надалі будуть проти будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Сторони обговорили важливість трансатлантичного співробітництва для вирішення викликів, поставлених Китаєм та Росією, зусиль для сприяння деескалації напруженості на Близькому Сході та забезпечення упорядкованого військового виведення з Афганістану.

"Секретар Блінкен підкреслив прихильність США співпрацювати з країнами-членами Альянсу та партнерами для протидії російським зусиллям, спрямованим на підрив нашої колективної безпеки, і в цьому ключі наголосив на протидії США трубопроводу "Північний потік 2", - йдеться в повідомленні.