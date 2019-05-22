США в очередной раз призвали Мадуро уйти

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Военный советник Трампа называет отставку единственным выходом для Мадуро

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в очередной раз призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро уйти с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Болтона в Twitter.

В частности, он отмечает, что Мадуро продолжает бояться голоса людей, блокируя доступ страны к Интернету в течение нескольких недель.

"Он стремится подорвать демократически избранные голоса в Венесуэле. Мадуро отчаянно пытается отвлечься от единственного реального решения в Венесуэле: своего выхода", - написал Болтон.

Отметим, США и ряд европейских стран обвинили Мадуро и его режим в фальсификации результатов последних выборов президента Венесуэлы. Лидером страны признают Хуана Гуайдо, который является председателем парламента и руководителем оппозиции.

Напомним, недавно власти Венесуэлы заявили, что готовы начать процесс переговоров с Соединенными Штатами, чтобы обсудить двусторонние отношения.

Ранее лидер оппозиционного движения Венесуэлы Хуан Гуайдо, признан США и большинством стран Европы временным президентом страны, обвинил Николаса Мадуро и венесуэльское правительство в преследовании большинства оппозиционных депутатов.