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МИД Венесуэлы готов к переговорам с США

Новости » Политика    18.05.2019 - 05:25
МИД Венесуэлы готов к переговорам с США
Фото: флаги Венесуэлы и США (из открытых источников)

В Венесуэле считают, что Соединенные Штаты Америки потерпели поражение

Власти Венесуэлы готовы начать процесс переговоров с Соединенными Штатами, чтобы обсудить двусторонние отношения. Об этом заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, передает РБК-Украина со ссылкой на TeleSUR.

В то же время, по мнению Ареаса, Соединенные Штаты потерпели поражение в своих действиях против Венесуэлы.

"Пришло время дипломатии. Мы готовы сесть за стол переговоров", - сказал он.

По словам Ареаса, Венесуэла готова создать механизмы для основанного на взаимоуважении диалога с администрацией США.

Отметим, лидер оппозиционного движения Венесуэлы Хуан Гуайдо, признанный США и большинством стран Европы временным президентом страны, обвинил главу Николаса Мадуро и венесуэльское правительство в преследовании большинстве оппозиционных депутатов.

Напомним, ранее представители правительства Венесуэлы и оппозиции отправились в Норвегию, чтобы обсудить возможные варианты развития событий после кризиса в стране. Стороны ищут новые подходы после нескольких неудачных попыток диалога между оппозицией и правящей партией в условиях нарастающего политического кризиса.

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