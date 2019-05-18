В Сирии заявили об отражении атаки со стороны Голанских высот

Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)

В пригороде Дамаска были слышны взрывы от попадания израильских ракет

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот. Об этом сообщил военный источник, передает РБК-Украина со ссылкой на сирийское агентство SANA.

По данным собеседника агентства, сирийские ПВО сбили воздушные цели в небе над провинцией Эль-Кунейтра.

Также сообщается, что атака, предпринятая Израилем, была нацелена на пригород Дамаска, где находятся иранские военные объекты и склады с боеприпасами и техникой.

Глава неправительственной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" Рами Абдул Рахман заявил, что в пригороде сирийской столицы были слышны несколько взрывов, вызванных попаданием израильских ракет.

По его словам, по меньшей мере три взрыва были слышны в районе аль-Касвы, который регулярно подвергается обстрелам.

Напомним, 12 мая в Сирии правительственные СМИ заявили, что в результате обстрела боевиками на северо-западе страны погибло по меньшей мере 6 гражданских. Также был нанесен большой ущерб городу Сукайлабия. В ответ правительственные войска Асада нанесли удары по позициям боевиков Хаят Тахрир аш-Шам в провинции Идлиб.