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В Сирии заявили об отражении атаки со стороны Голанских высот

Новости » Происшествия    18.05.2019 - 04:32
В Сирии заявили об отражении атаки со стороны Голанских высот
Фото: Сирия (rfsmediaoffice.com)

В пригороде Дамаска были слышны взрывы от попадания израильских ракет

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот. Об этом сообщил военный источник, передает РБК-Украина со ссылкой на сирийское агентство SANA.

По данным собеседника агентства, сирийские ПВО сбили воздушные цели в небе над провинцией Эль-Кунейтра.

Также сообщается, что атака, предпринятая Израилем, была нацелена на пригород Дамаска, где находятся иранские военные объекты и склады с боеприпасами и техникой.

Глава неправительственной организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" Рами Абдул Рахман заявил, что в пригороде сирийской столицы были слышны несколько взрывов, вызванных попаданием израильских ракет.

По его словам, по меньшей мере три взрыва были слышны в районе аль-Касвы, который регулярно подвергается обстрелам.

Напомним, 12 мая в Сирии правительственные СМИ заявили, что в результате обстрела боевиками на северо-западе страны погибло по меньшей мере 6 гражданских. Также был нанесен большой ущерб городу Сукайлабия. В ответ правительственные войска Асада нанесли удары по позициям боевиков Хаят Тахрир аш-Шам в провинции Идлиб.

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