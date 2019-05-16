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Режим Мадуро начал преследование около сотни оппозиционеров Венесуэлы, - Гуайдо

Новости » Политика    16.05.2019 - 03:20
Режим Мадуро начал преследование около сотни оппозиционеров Венесуэлы, - Гуайдо
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Оппозиционерам могут предъявить обвинения в измене стране

Лидер оппозиционного движения Венесуэлы Хуан Гуайдо, временный президент страны, обвинил главу Николаса Мадуро и венесуэльское правительство в преследовании большинстве оппозиционных депутатов. Как информирует РБК-Украина, об этом Гуайдо сказал газете El Nacional.

В частности, по его словам, сейчас в Национальной ассамблее (однопалатном парламенте, - ред.) Оппозиция занимает 112 из 167 мест. В последние годы этот высший законодательный орган страны был фактически исключен из процесса принятия решений.

"Диктатура преследует как минимум 96 депутатов", - сказал Гуайдо.

Он напомнил, что по-прежнему приверженная режиму Мадуро Конституционная ассамблея лишила иммунитета от судебного преследования более 10 оппозиционных депутатов за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля 2019.

В частности, Верховный суд Венесуэлы решил, что депутатам могут предъявить обвинения в измене государству и других тяжких преступлениях .

Напомним, в среду, 15 мая, здание Национального собрания Венесуэлы в Каракасе окружили бойцы Национальной гвардии и службы национальной безопасности Венесуэлы.

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