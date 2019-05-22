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У США вчергове закликали Мадуро здатися

Новини » Політика    22.05.2019 - 17:12
У США вчергове закликали Мадуро здатися
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Військовий радник Трампа називає відставку єдиним виходом для Мадуро

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон вкотре закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти з посади. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Болтона у Twitter.

Зокрема, він зазначає, що Мадуро продовжує боятися голосу людей, блокуючи доступ країни до Інтернету протягом декількох тижнів.

"Він прагне підірвати демократично обрані голоси у Венесуелі. Мадуро відчайдушно намагається відволіктися від єдиного реального рішення у Венесуелі: свого виходу", - написав Болтон.

У США вчергове закликали Мадуро здатися

Зазначимо, США та низка європейських країн звинуватили Мадуро та його режим у фальсифікації результатів останніх виборів президента Венесуели. Лідером країни визнають Хуана Гуайдо, який є главою парламенту та керівником опозиції.

Нагадаємо, нещодавно влада Венесуели заявила, що готова почати процес переговорів зі Сполученими Штатами, щоб обговорити двосторонні відносини. 

Раніше лідер опозиційного руху Венесуели Хуан Гуайдо, визнаний США та більшістю країн Європи тимчасовим президентом країни, звинуватив Ніколаса Мадуро і венесуельський уряд у переслідуванні більшості опозиційних депутатів.

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Новини України ВенесуэлаНиколас МадуроДжон Болтон
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