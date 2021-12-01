UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США "очень скоро" объявят о новых санкциях против Беларуси, - AFP

Автор: Дмитрий Кузнецов

США "очень скоро" введут санкции против Беларуси. Ранее в Евросоюзе согласовали пятый пакет ограничений в отношении белорусских компаний, военных и чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.

Как сообщил агентству представитель американского правительства, США "очень скоро" объявят о новых санкциях против Беларуси.

"Я думаю, что очень скоро вы увидите пакет санкций, который был согласован между США и Евросоюзом", - сказал чиновник.

Других подробностей собеседник издания не привел.

Напомним, сегодня Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. В черные списки попали белорусские авиакомпании, предприятия, пограничники и судьи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что под санкции пятого пакета попадут 28 человек и организаций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиБеларусьСанкции