США "очень скоро" объявят о новых санкциях против Беларуси, - AFP

США "очень скоро" введут санкции против Беларуси. Ранее в Евросоюзе согласовали пятый пакет ограничений в отношении белорусских компаний, военных и чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.
Как сообщил агентству представитель американского правительства, США "очень скоро" объявят о новых санкциях против Беларуси.
"Я думаю, что очень скоро вы увидите пакет санкций, который был согласован между США и Евросоюзом", - сказал чиновник.
Других подробностей собеседник издания не привел.
Напомним, сегодня Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. В черные списки попали белорусские авиакомпании, предприятия, пограничники и судьи.
Ранее РБК-Украина сообщало, что под санкции пятого пакета попадут 28 человек и организаций.