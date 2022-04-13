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США объявят о дополнительной поставке оружия Украине на 750 млн долларов, - Reuters

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 00:22
США объявят о дополнительной поставке оружия Украине на 750 млн долларов, - Reuters Фото: украинский военный (facebook.com/93OMBr)
Автор: Роман Мирончук

По словам американских чиновников, США объявят о дополнительных 750 миллионах долларов на вооружение для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поставка вооружения будет финансироваться за счет президентских полномочий, в рамках которых президент может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

При этом окончательные решения по поводу состава вооружения все еще принимаются.

На прошлой неделе Белый дом заявил, что после вторжения России 24 февраля он предоставил Украине помощь в области безопасности на сумму более 1,7 миллиарда долларов.

Напомним, Евросоюз принял решение увеличить поставки оружия в Украину. Дополнительное вооружение Украину получит уже в ближайшее время.

Мы также писали о том, что Украина получит от Австралии дополнительную военную помощь на 20 миллионов долларов.

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