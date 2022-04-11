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Украина получит от Австралии дополнительную военную помощь на 20 млн долларов, - посол

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Понедельник 11 апреля 2022 06:13
Украина получит от Австралии дополнительную военную помощь на 20 млн долларов, - посол Фото: посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко (facebook.com/vasyl.myroshnychenko)
Автор: Владимир Костырин

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко рассказал о предоставлении Сиднеем дополнительной военную помощи для нашей страны на общую сумму 20 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дипломата в эфире общеукраинского телемарафона.

Как сообщает дипломат, такая дополнительная помощь от австралийского правительства включает в себя противотанковое оружие и заряды к нему.

"Для Австралии это большой шаг вперед. К тому же оказали помощь на сумму 70 миллионов долларов. Это уже 4-й пакет или предоставляемый объем", - отметил Мирошниченко.

Также посол рассказал о передаче Австралией 20 бронетранспортеров Bushmaster стоимостью 38 миллионов долларов для ВСУ.

Он добавил, что первая партия транспорта уже отправлена в Украину, а остальные машины "будут доставлены в скором времени".

Ранее сообщалось, что Австралия анонсировала введение санкций против 67 граждан РФ.

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