США оголосять про додаткове постачання зброї Україні на 750 млн доларів, - Reuters

За словами американських чиновників, США оголосять про додаткові 750 мільйонів доларів на озброєння для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Постачання озброєння буде фінансуватися шляхом президентських повноважень, в рамках яких президент може санкціонувати передачу товарів і послуг із запасів США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

При цьому остаточні рішення з приводу складу озброєння все ще приймаються.

Минулого тижня Білий дім заявив, що після вторгнення Росії 24 лютого він надав Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 1,7 мільярда доларів.