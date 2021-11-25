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США объявили первый аукцион по продаже нефти из стратегических запасов

Автор: Александр Белоус

Министерство энергетики Соединенных Штатов объявило аукцион на 32 миллиона баррелей из Стратегического нефтяного резерва (SPR). Они будут поставлены в период с конца декабря по апрель 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Укрhttps://www.rbc.ua/rus/newsаина со ссылкой на агентство Reuters.

Ожидается, что продажа нефти SPR, которая в основном представляет собой смешанную высокосернистую нефть, снизит стоимость американской высокосернистой нефти Mars и принесет выгоду пользу покупателям в Азии, которые перерабатывают в основном высокосернистую нефть.

Администрация президента США Джо Байдена объявила во вторник, что высвободит миллионы баррелей нефти из стратегических резервов в координации с Китаем, Индией, Южной Кореей, Японией и Великобританией, чтобы попытаться снизить цены после того, как производители ОПЕК + неоднократно игнорировали призывы к увеличению добычи нефти.

Поставки будут проводиться с января по апрель 2022 года, при этом ранние поставки будут приняты в конце декабря. По информации Министерства энергетики, покупатели должны будут вернуть нефть в более поздние сроки, между 2022 и 2024 годами.

Министерство энергетики США также объявит о продаже до 18 миллионов баррелей сырой нефти SPR не ранее 17 декабря.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2022 году ожидается коррекция мировых цен на нефть, а вместе с ней - и замедление темпов роста топливной составляющей инфляции.

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Нефть