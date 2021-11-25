США оголосили перший аукціон з продажу нафти зі стратегічних запасів

Очікується, що продаж нафти SPR, яка в основному представляє собою змішану високосірчисту нафту, знизить вартість американської високосірчистої нафти Mars і принесе вигоду користь покупцям в Азії, які переробляють в основному високосірчисту нафту.

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила у вівторок, що вивільнить мільйони барелів нафти зі стратегічних резервів в координації з Китаєм, Індією, Південною Кореєю, Японією і Великобританією, щоб спробувати знизити ціни після того, як виробники ОПЕК + неодноразово ігнорували заклики до збільшення видобутку нафти.

Поставки будуть проводитися з січня по квітень 2022 року, при цьому ранні поставки будуть прийняті в кінці грудня. За інформацією Міністерства енергетики, покупці повинні будуть повернути нафту в більш пізні терміни, між 2022 і 2024 роками.

Міністерство енергетики США також оголосить про продаж до 18 мільйонів барелів сирої нафти SPR не раніше 17 грудня.