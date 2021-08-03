США объявили о чрезвычайных мерах из-за достижения потолка госдолга

Госдолг США достиг потолка, сообщила министр финансов Джанет Йеллен в письме лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе. Ведомство начало принимать дополнительные чрезвычайные меры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Среди дополнительных мер - сокращение инвестиций в фонд по выплате пенсий по старости и инвалидности, фонд медстрахования пенсионеров почтовой службы и государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.
"Я пишу, чтобы держать вас в курсе тех действий, которые Минфин принимает в отношении лимита долга. Это письмо служит для уведомления. Дополнительных чрезвычайных мерах, которые Минфин начал задействовать сегодня", - говорится в письме.
Глава ведомства отметила, что определение периода применения чрезвычайных мер осложняется пандемией коронавируса. Она призвала Конгресс предпринять действия как можно скорее.
Долг США по состоянию на конец июля составлял около 28,5 трлн долларов. Правительство больше не может наращивать долг через размещение новых госбумаг. Госпожа Йеллен предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего непоправимого ущерба для экономики страны. Потолок госдолга был отменен в США до конца июля.
Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 2 551,94 млрд гривен или 90,26 млрд долларов. За год госдолг вырос на 553,64 млрд гривен (на 27,7%) или на 5,89 млрд долларов (на 7%).
Напомним, Украина в 2021 году должна выплатить 585,13 млрд гривен задолженности по государственному долгу. Из этой суммы платежи по внутреннем долгу составят 418,80 млрд гривен, по внешнему - 166,33 млрд гривен