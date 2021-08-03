США оголосили про надзвичайні заходи через досягнення стелі держборгу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я пишу, щоб тримати вас в курсі тих дій, які Мінфін приймає щодо ліміту боргу. Цей лист служить для повідомлення. Додаткових надзвичайних заходах, які Мінфін почав задіяти сьогодні", - йдеться в листі.

Серед додаткових заходів-скорочення інвестицій у фонд з виплати пенсій по старості та інвалідності, фонд медстрахування пенсіонерів поштової служби та державний інвестиційний фонд цінних паперів.

Борг США станом на кінець липня становив близько 28,5 трлн доларів. Уряд більше не може нарощувати борг через розміщення нових держпаперів. Пані Йеллен попереджала Конгрес про загрозу дефолту і супутнього непоправного збитку для економіки країни. Стеля держборгу був скасований в США до кінця липня.

Як повідомляло РБК-Україна, державний і гарантований державою борг України станом на 31 грудня 2020 року склав 2 551,94 млрд гривень або 90,26 млрд доларів. За рік держборг виріс на 553,64 млрд гривень (на 27,7%) або на 5,89 млрд доларів (на 7%).

Нагадавши, Україна в 2021 році повинна виплатити 585,13 млрд гривень заборгованості за державним боргом. З цієї суми платежі за внутрішнім боргом складуть 418,80 млрд гривень, за зовнішнім - 166,33 млрд гривень