Госдолг Украины за 2020 год вырос на 550 млрд гривен

Фото: евро, доллары (прес-служба НБУ)

Девальвация гривны привела к увеличению долговой нагрузки

Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 2 551,94 млрд грн или 90,26 млрд долларов. За год госдолг вырос на 553,64 млрд гривен (на 27,7%) или на 5,89 млрд долларов (на 7%).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение декабря 2020 года сумма увеличилась в гривневом эквиваленте на 153,64 млрд грн, а в долларовом эквиваленте долг увеличился на 6,01 млрд долларов.

По состоянию на 31 декабря внешний долг составил 1 518,93 млрд грн (59,52% от общей суммы долга) или 53,72 млрд долларов, внутренний долг - 1 033,00 млрд грн (40,48%) или 36,53 млрд долларов.

Государственный долг Украины составлял 2 259,23 млрд грн (88,53% от общей суммы долга) или 79,90 млрд долларов. Гарантированный государством долг Украины составлял 292,70 млрд грн (11,47%) или 10,35 млрд долларов.

Напомним, Украина в 2021 году должна выплатить 585,13 млрд гривен задолженности по государственному долгу. Из этой суммы платежи по внутреннем долгу составят 418,80 млрд гривен, по внешнему - 166,33 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, по итогам 2020 года официальный курс доллара к гривне вырос на 19,4% до 28,27 гривен за доллар.