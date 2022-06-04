UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США объяснили, почему вхождение Швеции и Финляндии в НАТО не выгодно России

Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО утруднит военное положение России. Это ограничит ее влияние в Балтийском море.

Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Он объяснил, что если две скандинавские страны станут членами военного альянса, то Россия лишится точек влияния в Балтийском море. Береговая линия, за исключение российских Калининграда и Санкт-Петербурга, будет окружена членами НАТО.

"Так что с точки зрения России это будет очень проблематично для них в военном отношении и будет очень выгодно для НАТО", - сказал генерал.

Милли также добавил, что Балтийское море остается важным стратегическим регионом и одним из величайших морских путей мира.

Напомним, что Владимир Путин назвал ошибкой вступление Финляндии в НАТО.

При этом в МИД России пригрозили Финляндии, заявив, что страну ждет "сюрприз".

Также стоит отметить, что Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО и обвиняет скандинавские страны в поддержке курдского терроризма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияФинляндияРоссийская ФедерацияНАТО