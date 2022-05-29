Вступление в НАТО. Турция ожидает от Финляндии и Швеции шагов по борьбе с терроризмом

Турция ожидает от правительств Финляндии и Швеции конкретных шагов, касающиеся противодействию террористическим организациям. От этого зависят новые переговоры между странами относительно вступления в НАТО.

"У генсека НАТО есть некоторые инициативы и намерения. Также есть желание провести встречу в рамках НАТО. Откровенно говоря, мы не проводим встречи только для того, чтобы провести встречу. Если мы хотим добиться результатов, мы ожидаем, что две делегации дадут ответ в этом (по поводу террористических организаций, - ред.) направлении, поскольку мы стремимся к процессу, который включает конкретные шаги, ориентированные на результат", - заявил он.

Калым подчеркнул, что Анкара и партнеры продолжают переговоры на разных уровнях.