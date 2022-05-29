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Вступление в НАТО. Турция ожидает от Финляндии и Швеции шагов по борьбе с терроризмом

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Анкара, Воскресенье 29 мая 2022 12:35
Вступление в НАТО. Турция ожидает от Финляндии и Швеции шагов по борьбе с терроризмом Фото: официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын (twitter.com/ikalin1)
Автор: Валерия Полищук

Турция ожидает от правительств Финляндии и Швеции конкретных шагов, касающиеся противодействию террористическим организациям. От этого зависят новые переговоры между странами относительно вступления в НАТО.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"У генсека НАТО есть некоторые инициативы и намерения. Также есть желание провести встречу в рамках НАТО. Откровенно говоря, мы не проводим встречи только для того, чтобы провести встречу. Если мы хотим добиться результатов, мы ожидаем, что две делегации дадут ответ в этом (по поводу террористических организаций, - ред.) направлении, поскольку мы стремимся к процессу, который включает конкретные шаги, ориентированные на результат", - заявил он.

Калым подчеркнул, что Анкара и партнеры продолжают переговоры на разных уровнях.

"В рамках всего этого будет соответственно формироваться календарь, формат и уровень следующей встречи. Это процесс. Если они предпримут позитивные шаги, этот процесс пойдет позитивно. Мы не чувствуем цейтнота. Мы не беспокоимся о том, что "давайте решим этот вопрос за несколько недель, чтобы НАТО дошло до саммита". Мы хотим увидеть, какими будут конкретные шаги", - добавил он.

Ранее Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают ее членов террористами.

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Турция Финляндия Швеция НАТО
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